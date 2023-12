Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ah, Maurizio. Il demagogo, il masaniello in maglia della salute sempre in vista che arringa le folle con quella inconfondibile chiacchiera accartocciata, lui ha il tci incorporato, “per la giuctictia tciotciale contcio il governo dei padroni”. Così garrulo se vuole, così afasico se non conviene. Maurizio. Questo incrocio diThunberg. Scioperi al venerdì e cause benefiche per il club sindacale, sempre meno frequentato, sempre più invasivo e prepotente. In rampa di lancio, dicono, per sostituire la tragicomica ergocromatica Elly al timone della Ong Pd, che, sull’orlo del baratro, farebbe senza dubbio un passo avanti. Perché Elly è massimalista nella stupidità, Maury è stupidamente massimalista, ma in modo chirurgico: lui sa che deve accusare “le detciere” di ...