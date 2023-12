Tornano in Italia gli Evanescence | live a Milano il 12 giugno

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dic. (askanews) –ingli: l’iconica rock band sarà protagonista di un’unica data che si terrà amercoledì 122024 al Fiera2024, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. I biglietti disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club, online su vivoconcerti.com a partire da martedì 19 dicembre 2023 alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da domenica 24 dicembre 2023 alle ore 15:00. Gli statunitensi pluripremiati ai Grammy Awardsnascono nella metà degli anni ’90 e lasciano un segno in tutto il mondo: per la prima volta l’attenzione pubblica è sulle donne del rock. La band debutta nel 2003 con “Fallen”, l’album che ne consacra il successo e ...

