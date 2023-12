Torino | Cairo | 'Mercato? La squadra è al completo E su Pellegri'

Torino Cairo Video su : Torino Cairo

Urbano, presidente del, ha parlato in zona mista dopo il pareggio di ieri contro l'Udinese. Le dichiarazioni Urbano, presidente del, ha parlato in zona mista dopo il pareggio di ...- Il Grandecontro l' Udinese si è presentato vestito a festa. Ben 23.536 persone - tantissimi muniti di ... Toro,si accontenta Persino Urbanosi accontenta del pareggino: " L'...Ma c’è ancora una volta la sensazione di non essere riusciti a svoltare, nonostante un, il quale ...Nove famiglie, per un totale di 25 persone, sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni a Prarostino, nel Pinerolese per un incendio boschivo, su più fronti, alimentato dal forte vento.