Tiro a segno | Italia con un solo pass olimpico | quante occasioni restano e come sono messi gli azzurri nei ranking

(Di domenica 24 dicembre 2023) Danilo Dennis Sollazzo, nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile, ha consegnato all’quello che finora è l’unicoconquistato finora nel percorso delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il. Non complessostate assegnate 144 carte olimpiche non nominali, 18 per ogni gara individuale, mentre le restanti quote (per ciascuna gara individuale) saranno distribuite nel corso del 2024 (eventi aperti ai tiratorini): 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) dal 24 febbraio al 3 marzo, 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dall’11 al 19 aprile, e 2 agli Europei 25-50m di Osijek (Croazia) dal 23 maggio al 9 giugno. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà ...