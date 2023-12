Tianjin | e-commerce transfrontaliero | oltre 1 | 6 mld di dollari a gen-nov

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dic – (Xinhua) – La citta’ portuale dinel nord della Cina ha registrato un volume totale di commercio estero elettronicodi circa 11,4 miliardi di yuan (circa 1,6 miliardi di) durante i primi 11 mesi del 2023, secondo l’ufficio municipale del commercio. Durante questo periodo, piu’ di 3,8 miliardi di yuan di importazioni e7,6 miliardi di yuan di esportazioni sono state dichiarate attraverso la piattaforma ufficiale di servizi per l’e-della citta’, ha riferito l’ufficio. La citta’ mira a promuovere ulteriormente la costruzione della zona pilota completa per l’e-della Cina () attraverso l’innovazione di ...

La citta’ mira a promuovere ulteriormente la costruzione della zona pilota completa per l’e-commerce transfrontaliero della Cina (Tianjin) attraverso l’innovazione di politiche e modalita’, e a ...North China port city of Tianjin reported a total cross-border e-commerce foreign trade volume of around 114 billion yuan about 16 billion US dol ...