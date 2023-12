Tetta o croce? Due sentenze di segno opposto in Germania tirano in ballo lo spirito del tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Venerdì 15 dicembre 2023, durante l’udienza nella causa intentata da Gabrielle Lebreton contro il comune di Berlino, la Corte d’Appello di Berlino “raccomanda caldamente” a quest’ultimo di riconoscere la pretesa fatta valere. Di che si litiga? Del diritto di Gabrielle di frequentare una delle tante piscine comunali di Berlino a seno nudo. Per aver preso il sole in Senza veli, era stata allontanata da una di queste strutture nell’estate del 2021 e aveva in seguito agito giudizialmente lamentando di aver subito una discriminazione vietata dalla legge: gli uomini sono liberi di andare in giro in Senza veli, io no. Due anni dopo la Corte d’Appello sembra darle ragione. A distanza di quattro giorni, il 19 dicembre 2023, il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia si esprime sul ricorso presentato da un’associazione culturale di ispirazione atea e agnostica contro un regolamento ...