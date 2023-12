Terrorismo | il piano del Viminale per Natale e Capodanno Dalla Francia alla Germania controlli rafforzati anche nelle chiese

Un Piano 'comportamentale e operativo' per il personale scolastico in caso di un attacco terroristico alle scuole . Lo prevede una proposta di legge , ... (247.libero)

ROMA – Un Piano ‘comportamentale e operativo’ per il personale scolastico in caso di un attacco terroristico alle scuole . Lo prevede una proposta di ... (lopinionista)

Città italiane, meta di visite turistiche in occasione delle festività natalizie, sorvegliate speciali per prevenire atti terroristici. Nei giorni ... (iltempo)

È allarmein tutta Europa. Nel mirino Natale e Capodanno . Stando al quotidiano tedesco Bild , una ... Diversi jihadisti coinvolti nelsono stati già arrestati nella giornata di sabato ...Si alza l'allertanelle città italiane. Con l'arrivo delle feste, il dipartimento di Pubblica Sicurezza ha stabilito un intensificarsi dei controlli straordinari sul territorio, compresi obiettivi sensibili, ...Sale l’allerta terrorismo in Europa, massima attenzione alla notte di Capodanno. Complice la tensione in Medio Oriente, il ritorno del terrore islamico non è una semplice minaccia e per questo motivo ...Le autorità austriache hanno reso noto l'arresto di tre persone, sospettate di essere coinvolte in una rete terroristica di matrice islamica. Rafforzata la sicurezza interno alle chiese e ai mercatini ...