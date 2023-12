Terrorismo | allerta massima a Natale e Capodanno | “Cellula jihadista sta pianificando attentato”

(Di domenica 24 dicembre 2023)in Europa, perché unastarebbeattentati tra. A dare la notizia è il quotidiano tedesco “Bild“, che elenca anche i Paesi direttamente interessati dalislamico. L’informativa della Bild arriva dopo una cospicua operazione antiterroristica in Austria ieri mattina, sabato 23 dicembre. Anche l’Italia ha diramato una circolare per attivare dispositivi di sicurezza rafforzati.Leggi anche:, circolare del governo italiano,durante le festività Militari di pattuglia al ColosseoAllarme anti. I Paesi coinvolti Dopo gli arresti nel quartiere austriaco di Orrakring e nel Saarland ...

CONTROLLI RAFFORZATI, RISCHIOIl Dipartimento della Pubblica sicurezza ha "allertato" i prefetti. Due in particolare le temute minacce : quella jihadista seguita al conflitto Gaza - ..."A causa dell'attuale valutazione del rischio da parte dell'Ufficio per la protezione della Costituzione e del continuo aumento del livello diantiterrorismo, in Austria durante le vacanze di ...Natale e Capodanno: allarme terrorismo e violenze, ma con la valigia. Un italiano su cinque farà almeno un giorno fuori casa. Per le festività e fino al 2 gennaio 2024 sono attesi nel nostro Paese 2,5 ...Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, i bersagli potrebbero includere le funzioni religiose e i mercatini a Colonia, Vienna e Madrid ...