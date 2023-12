Terrorismo | allarme Germania | “Da cellula islamista possibili attentati a Natale e Capodanno”

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Forze di sicurezza in Austria,e Spagna hanno ricevuto indicazioni secondo cui unaterroristicapotrebbe pianificare diversi attacchi in Europa la notte dio a. Il gruppo potrebbe essere legato all'organizzazione Stato islamico della provincia di Khorasan, ha appreso la Dpa. I bersagli potrebbero includere le funzioni

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi , ha lancia to un vero e proprio allarme in vista dell’arrivo del Natale per quanto riguarda il ... (notizie)

Eccellenze Meridionali Piantedosi lancia l'allarme per Natale : Terrorismo in agguato Con l'arrivo delle festività natalizie, crescono le ... (eccellenzemeridionali)

Il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti avverte di «elevato rischio di azioni di natura terroristica» in vista della notte di ... (open.online)

Roma, 22 dicembre 2023 – Capodanno si avvicina, ma le tradizionali feste in piazza per il 2024 sono a rischio terrorismo . In una circolare firmata ... (ilfaroonline)

In Italia rafforzati i presidi militari nei luoghi sensibili MISURE ANTITERRORISMO In Europa cresce l'allerta dopo l'attentato vicino alla Tour Eiffel costato la vita a un turista tedesco. La cattedrale di Colonia è stata perquisita questa sera in seguito a informazioni che vorrebbero la Germania nel mirino di possibili attacchi terroristici di matrice islamica a Natale e capodanno. (Adnkronos) - Forze di sicurezza in Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamista potrebbe pianificare diversi attacchi in Europa la notte di Capodanno.