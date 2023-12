Terra Amara solo nel weekend per le feste anticipazioni

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 24 dicembre 2023)Per lesi prende una vacanza dal daytime e dalla prima serata e sarà in onda soltanto nelper trainare Verissimo (che oggi dedicherà l’intera puntata, con contributi inediti e non, alla soap turca).sarà trasmesso, con puntate lunghe, sabato alle 14.10 e domenica alle 14.30 su Canale 5 (in streaming in diretta e in replica su Mediaset Infinity). Ecco cosa accadrà nelle nostreda domenica 24 a domenica 31 dicembre 2023 Demir è morto? La piccola Uzum torna a casa dall’ospedale, per la gioia di tutti. Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce ...