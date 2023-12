Terra Amara | La Soap non va in onda il 25 dicembre 2023 Ecco che cosa la sostituirà e quando tornerà su Canale 5

Terra Amara Per le feste , Terra Amara si prende una vacanza dal daytime e della prima serata e sarà in onda soltanto nel weekend per trainare ... ()

Natale 2023 porta con sé anche uno stravolgimento del palinsesto Mediaset . Domani, 25 dicembre 2023 ,non andrà in onda su Canale 5 . La soap opera turca si prende una breve pausa per questi giorni di festa. Scopriamo che cosa la sostituirà e quando Zuleyha e gli altri protagonisti ...Credits: Mediasetva in onda anche la Vigilia di Natale con nuovi episodi. Domenica 24 dicembre proseguirà la programmazione, ma nella fascia pomeridiana , anziché di sera. Gli episodi in onda sono ...A villa Yaman arriverà un biglietto con la firma di Demir e le due donne temeranno di perdere il potere in azienda ...Terra Amara, la soap opera di Canale 5 si fermerà per la pausa natalizia da lunedì 25 dicembre fino a venerdì 29, quindi la prossima puntata andrà in onda sabato 30 dicembre con un doppio appuntamento ...