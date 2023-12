Ternana-Pisa e Brescia-Parma | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 24 dicembre 2023)sono valide per la diciannovesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliContro la capolista, per la, è arrivata la prima sconfitta dell’era Breda. Ci sta, visto che la truppa di Pecchia non può nascondersi in nessun modo: gli emiliani sono la formazione favorita per la vittoria finale del campionato e nel turno precedente hanno anche allungato in vetta. Quindi, c’è poco da rimproversarsi. Breda (Lapressa) – Ilveggente.itDi certo contro il, però, i padroni di casa non possono permettersi un altro passo falso. I toscani di Aquilani – che arrivano a questo match dopo la pesantissima vittoria contro l’Ascoli – ...