Tennis | Stefano Pescosolido | “Ho due dubbi su Sinner Arnaldi un piccolo Djokovic | ma gli serve potenza”

(Di domenica 24 dicembre 2023) La lunga stagione delè giunta ai titoli di coda. Le risposte sono arrivate: Novak, n.1 del mondo e con tre Slam in tasca, ha rispedito al mittente le considerazioni di chi sperava fosse ormai giunto alla fine del percorso. Il serbo continua strabiliare e i risultati di quest’anno lo stanno a certificare. In tutto questo, Jannikè stato il giocatore che ha compiuto i progressi più importanti, raggiungendo la posizione di n.4 del mondo e vincendo la Coppa Davis, impreziosita dall’affermazione in semifinale contro. Per parlare di questo e anche di altro ci siamo rivolti a, ex giocatore di buon livello (n.42 del mondo come miglior ranking nel 1992) e competente voce tecnica di Sky Sport., anzitutto bentrovato. ...