Tennis | quali italiani giocheranno nella prima settimana di tornei nel 2024

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilsta per ripartire dopo la breve off-season che ha permesso a giocatori e a giocatrici di tirare un po’ il fiato. Nello stesso tempo, c’è stata la necessità di allenarsi in funzione del primo grande obiettivo stagionale, gli Australian Open (14-28 gennaio). La primissima parte di programmazione delsarà molto improntata nello Slam di Melbourne. A questo proposito, alcuniti hanno deciso di non disputaree proseguire negli allenamenti. È il caso di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e di Stan Wawrinka. L’altoatesino, reduce da un’intensa preparazione ad Alicante (Spagna) dove ha avuto modo di incontrare e lavorare due giorni con Alcaraz, proseguirà la propria rifinitura per il Major australiano dopo Natale a Montecarlo. La partenza per la terra dei canguri è prevista il 2 gennaio e ...