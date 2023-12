Tennis | Badosa | “Sono stati mesi duri | felice di essere nuovamente in campo”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Paularitorna sui campi dadopo il grave infortunio che le è costato diversidi stop. Ai microfoni ddi GulfNews, rivela le aspettative e le sensazioni per il 2024: “moltoper me, ma pian piano mi sento meglio. La cosa più importante è che finalmente mi diverto di nuovo su unda, cosa che un mese fa non potevo fare. Mi sento bene e ho tanta voglia di iniziare la stagione.stata lontana dal circuito per molto tempo, quindi ho bisogno di giocare quante più partite possibili, passare molto tempo inper recuperare automatismo e ritmo agonistico. So che devo andare piano piano, iniziare lentamente e con aspettative basse La mia posizione in ...

Durante l'esibizione in corso ad Abu Dhabi il greco gioca solo in doppio con, poi rinuncia a scendere in campo fermato dal solito infortunio alla schiena Manca meno di ...sta svolgendo la...IntervisteAryna Sabalenka e Paulasono tra le protagoniste di questa nuova edizione della WorldLeague, attualmente in scena ad Abu Dhabi. Le due tenniste stanno cercando di portare in alto ...Ancora problemi fisici per Stefanos Tsitsipas. Il greco, che ha lasciato le ATP Finals di Torino con un guaio alla schiena che lo ha costretto al ritiro dopo tre game nel match con il danese Holger Ru ...Durante l'esibizione in corso ad Abu Dhabi il greco gioca solo in doppio con Badosa, poi rinuncia a scendere in campo fermato dal solito infortunio alla schiena ...