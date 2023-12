Tajani | «Il Mes deve essere modificato | più controlli europei»

ha chiarito a Meloni e Salvini che se ilfosse andato in aula avremmo avuto questa posizione. Nessun blitz. Comunque il governo regge, è solido, non vi preoccupate': questo ha assicurato ...Tornando all'astensione del partito di Antonio, 'è come se non ci fossero stati, potevano ... Un altro aspetto che Sgarbi capta è che questa bocciatura delrappresenta 'un atto di forte ...«Il Mes Siamo favorevoli in linea di principio, ma le nostre sono critiche europeiste». Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, filo-europeo da antico ...ROMA — «L’Italia si è auto isolata a Bruxelles: il governo è passato dal tentativo di usare il Mes come arma di ricatto per ottenere di più sul Patto di Stabilità, alla ripicca. Dall’autoisolamento al ...