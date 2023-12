Svolta al Manchester United | Ratcliffe diventa nuovo azionista per 1 4 miliardi

Via libera per il Milan,per l'attacco a gennaio: l'affare Zirkzee sblocca la clausolaUn rendimento straordinario, una ... IlUnited infatti è in cerca di rinforzi in attacco. Con la ...societaria nelUnited. Jim Ratcliffe, l'amministratore delegato del colosso petrolchimico Ineos (che ha investito molto anche nel ciclismo), acquisirà infatti una partecipazione di ...Dopo lunghe trattative Jim Ratcliffe, proprietario del colosso Ineos, ha acquistato il 25% del Manchester United, battendo la concorrenza dello sceicco qatariota al Thani ...Dopo le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, è arrivata anche l’ufficialità: Jim Ratcliffe entra a far parte del Manchester United come azionista. Il club inglese, attraverso un lungo c ...