Superbonus | Giorgetti | si farà qualcosa solo se non pregiudica conti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Roma, 24 dic. (askanews) – Sul“spero per mercoledì di avere i dati aggiornati e in base alla politica del ministero dell’Economia dirò fino a che punto potremo tutelare le situazioni più fragili”. Lo ha affermato il Ministro dell’economia, Giancarlo, che il 27 dicembre, su richiesta delle opposizioni, sarà presente in Commissione bilancio alla Camera. “Però devo ricordare – ha aggiuntointervistato da Il Giornale – che ogni mese diha un costo enorme, insostenibile in termini di finanza pubblica. Sinei limiti in cui non vengato l’equilibrio generale dei”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.