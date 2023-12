Strenne digitali da comprare last minute per ritardatari e smemorati

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ore 11 e 15 del 25 dicembre. L’Uomo si prepara per uscire, lo aspetta il pranzo con ventisette parenti a casa della mamma: richiama all’ordine i figli, sistema il nodo alla cravatta, mette in un grande sacco tutti i pacchetti preparati con cura il giorno prima. Ne ha uno per ciascuno dei ventisette parenti. O forse no? Conta. Riconta. Ne manca uno. Com’è possibile? Il cugino Giancarlo. Proprio lui. Compagno di giochi da piccolo e di bevute da grande. Sembra impossibile ma l’Uomo l’ha dimenticato. E allora parte la ricerca di qualcosa da portare per non arrivare a mani vuote, un libro riciclato, un papillon mai messo, una boccetta di dopobarba ancora chiusa. Quell’Uomo potrebbe essere chiunque di noi, maschio o femmina. E il cugino Giancarlo potrebbe essere anche una nuora, o un collega al brindisi aziendale, o la mamma di quel compagno di classe della bambina che ci ha fatto mille ...

