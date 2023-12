Stramaccioni | “Se Mazzarri non crede nel 4-3-3 deve cambiare”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Andreadopo la sconfitta del Napoli a Roma Andrea, opinionista DAZN ha commentato così la sconfitta del Napoli a Roma: ” “Il Napoli è una squadra composta da giocatori forti, non merita di essere al settimo posto in classifica. Oggiha fatto una cosa emblematica: dopo l’espulsione di Politano cambia modulo e passa a tre. Io credo che l’allenatore si senta più sicuro con una difesa a tre“. Poi incalza sulle decisioni del tecnico azzurroè netto sue sulle sue scelte tattiche. L’opinionista non riconosce, giustamente, la squadra che la scorsa stagione ha stravinto il campionato: “fare quello in cuiper risanare la situazione del Napoli, altrimenti si rischia di rimanere ...