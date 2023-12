Stramaccioni | «Mazzarri deve fare quello in cui crede per risanare la situazione del Napoli»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Andrea, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Roma e. Le sue dichiarazioni Andrea, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Roma e. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ilè una squadra composta da giocatori forti, non merita di essere al settimo posto in classifica. Oggiha fatto una cosa emblematica: dopo l’espulsione di Politano cambia modulo e passa a tre. Io credo che l’allenatore si senta più sicuro con una difesa a tre.in cuiperladel, altrimenti si rischia di ...

Le parole di Andrea Stramaccioni , ex allenatore dell’Inter, sul ritorno di Walter Mazzarri al Napoli . I dettagli Andrea Stramaccioni ha parlato ... (calcionews24)

2023-11-28 01:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio Mercato .com: ... (justcalcio)

Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Roma - Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Lo studio sarà animato da Marco Cattaneo , Stefano Borghi , Ciro Ferrara , Andrea. Mourinho contro, Roma contro Napoli , uno scontro che promette spettacolo e gol all' ..."Lo scorso anno la squadra di Spalletti dominava le rivali, dall’alto dei suoi 44 punti; adesso, a quota 27, gli azzurri sono posizionati in zona Conference".Mazzarri non proseguirà anche nella prossima stagione ... potrebbe essere Thiago Motta", ha dichiarato l'ex difensore di Napoli e Juventus. Andrea Stramaccioni invece ha aggiunto: "Il nome potrebbe ...