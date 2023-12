Stefano Pioli resta al Milan nonostante l' ”ombra” di Conte

(Di domenica 24 dicembre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El vuelo de regreso del ACdesde Salerno estuvo envuelto en turbulencias, no por las condiciones climáticas, sino por el desempeño del equipo y las preguntas sobre el futuro de su entrenador,. Después de la derrota,estuvo en el ojo de la tormenta como nunca antes, y los rumores sobre un posible cambio de entrenador comenzaron a circular entre los aficionados. Sin embargo, la tarde trajo claridad sobre la situación de. Una llamada telefónica entre Gerry Cardinale y Giorgio Furlani confirmó que el entrenador no sería relevado de su cargo. A pesar de la decepción y preocupación por el rendimiento del equipo, la decisión de seguir adelante conse basó en las llamadas telefónicas realizadas por ...

