Stefano De Martino | Natale diverso senza Belen | «Ecco con chi lo passo»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sarà unperDe. Se lo scorso anno l'ha trascorso con, dopo il terzo ricongiungimento e il figlio Santiago e il resto della famiglia, quest'anno il conduttore lo vivrà in maniera tradizionale all'insegna della semplicità circondato dall'affetto dei suoi cari a Napoli. A DiPiù Tv ha rivelato: "Lo passerò a Napoli con la mia famiglia e con mio figlio Santiago. Sarà il mio primoda zio, mia sorella Adelaide a fine novembre ha partorito un maschietto, Mattia, però potrò spupazzarmi il mio nipotino. Dovrò solo stare attento a non mangiare troppo perché ala tentazione è forte. Al panettone non so proprio resistere" Da giovedì 21 dicembre scorso ha iniziato di nuovo la sua tournée in giro per l'Italia portando nei teatri ...