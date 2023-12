Stalker Seriale Rilasciato con Obbligo di Dimora | Restrizioni per il 57enne

(Di domenica 24 dicembre 2023) Chieti - IlBDC, di Casoli (Chieti), arrestato nuovamente per stalking nei confronti della sua ex fidanzata di 51 anni, residente a Orsogna (Chieti), è statodal giudice per le indagini preliminari di Lanciano, Massimo Canosa. Tuttavia, non è stato concesso un totale libero arbitrio, poiché è stato imposto l'di. L'uomo, che dal 15 dicembre è anche sottoposto alla misura di sorveglianza speciale per tre anni, non può lasciare il comune di Casoli senza autorizzazione. Il giudice Canosa ha preso questa decisione dopo aver affievolito il provvedimento iniziale dei domiciliari, accogliendo la richiesta del difensore Pasquale Piscopo. Attualmente, De Crescenzo dovrà rispettare l'dinel territorio di Casoli, con...

