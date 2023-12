Stadio Franchi | Nardella | “Mi auguro ci sia più collaborazione da parte di tutti”

Leggi su sportface

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il tema del restyling dellodi Firenze è ancora un tema caldo. Il Sindaco Dario, in un’intervista a La Nazione, torna a parlare della situazione sulla riqualificazione dell’impianto di Nervi, soffermandosi sull’inizio dei lavori e del definanziamento. “Ho parlato con il ministro Abodi – spiega Abodi -. L’unico modo per allungare i lavori e conciliare il cantiere con le esigenze della squadra è una piccola modifica normativa che solo il governo può fare. Per questo stiamo facendo tutto il possibile perché si apra il tavolo con l’esecutivo e la Fiorentina e si raggiunga l’obiettivo senza rinunciare all’avvio dei lavori propedeutici previsti entro la fine di gennaio”. Sul definanziamento dei 55 milioni precedentemente aggiudicati per la riqualificazione dello: “È chiaro che per arrivare a ...