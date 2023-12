Sport in lutto | addio al grande campione

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il mondo del basket è inper la scomparsa di Garly Sojo, talentuoso giocatore venezuelano e membro della squadra nazionale, deceduto all’età di 24 anni a Caracas. La notizia, confermata dalla Federazione Venezuelana di Pallacanestro (FVB), ha scosso l’intero ambienteivo. Garly Sojo era noto per il suo contributo significativo al basket venezuelano. Aveva rappresentato il suo paese in diverse competizioni internazionali, tra cui il Mondiale giocato nelle Filippine. Il suo talento era stato riconosciuto in tutto il mondo, culminando con la conquista della medaglia d’argento ai Giochi Panamericani di Santiago nel 2023. La carriera di Sojo era costellata di momenti memorabili, inclusa la partecipazione alle qualificazioni olimpiche del 2021 e alla Coppa del Mondo del 2023. La Federbasket venezuelana, nel suo commovente tributo, ha ...

a Gaglianico per la morte di Antonio Bressan, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 83 anni. Molto attivo nel mondo dello sport, è stato per una decina d'anni presidente della Bocciofila ...
Che Dio ti abbia in gloria. Riposa in pace Totò Tesauro. Un abbraccio alla tua famiglia". Proclamato il lutto cittadino Tra i primi ad esprimere cordoglio, non appena si è diffusa la notizia della ...