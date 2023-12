Sparatoria in un centro commerciale in Florida | diversi feriti

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in unanelcommerciale di Paddock Mall a Ocala, vicino Orlando, in Florida. Lo afferma la polizia locale, sottolineando che la persona che ha aperto il fuoco sarebbe fuggita. Le autorità ...Secondo la polizia, anche l'uomo armato di 24 anni è stato "eliminato" in seguito allaavvenuta all'Università Carolina, nelstorico della capitale. Gli eventi hanno avuto inizio ...Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Ocala, in Florida che ora è di un morto e di un ferito grave. Lo afferma la ...Diverse persone sono rimaste ferite oggi, sabato 23 dicembre, in seguito a una sparatoria in un centro commerciale di Ocala, in Florida, a pochi chilometri di distanza da Orlando. Il dipartimento di p ...