Sorpresa di Natale per Volodymyr Zelensky Sotto l’albero ha trovato i tanto agognati super caccia statunitensi F-16

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 24 dicembre 2023) In una guerra sempre più statica e di logoramento, nella quale per Kiev sono arrivati ben pochi segnali incoraggianti in questi ultimi mesi, il– che per la prima volta da oltre un secolo verrà festeggiato il 25 dicembre e non più il 7 gennaio – porterà in dote all’esercito ucraino iattesi F-16. La notizia è trapelata in queste ore ed è unapositiva pered il suo esercito, perché i velivoli potrebbero essere consegnati addirittura la prossima settimana. Un’accelerata quasi improvvisa anche perché la spedizione iniziale era prevista per i primi mesi dell’anno prossimo ma stando alle parole del primo ministro uscente d’Olanda Mark Rutte, il suo governo sta preparando a breve l’invio di questi aerei da combattimento, che possono volare fino a 15 mila metri di ...