Sollevamento pesi | feste in pedana! A Santo Stefano in tv i Campionati Italiani

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sarà unin pedana per tutti gli amanti di. Martedì 26 dicembre infatti saranno trasmessi su RAI Sport+HD (canale 58 del telecomando) i2023, rassegna andata in scena il 16 e il 17 dicembre presso il Centro Olimpico di Roma. L’appuntamento è fissato le 12:10. Secondo quanto riporta la Federazione Italianastica si tratterà di una sintesi dalla durata di cinquanta minuti circa che andrà a riassumere tutto quanto successo ad Acqua Acetosa, con il commento del giornalista Giacomo Capuano coadiuvato dal tecnico Pietro Roca, coach delle squadre nazionali olimpiche. Tra i grandi protagonisti spicca il Vice Campione del Mondo in carica Sergio Massidda, trionfatore nella categoria -67 con un totale di 295 kg (135 kg+160 ...

Buone notizie in casa Italia al termine del Grand Prix di Doha 2023 in ottica qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 nel Sollevamento ... (oasport)

Va in archivio la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di Sollevamento pesi , andata in scena sulla pedana del Centro ... (oasport)

La stagione agonistica 2023 si è ormai conclusa, ma non manca poi così tanto al primo grande appuntamento dell’anno prossimo per la Nazionale ... (oasport)

'Passo la giornata in palestra facendo karate, yoga,e poi vado a casa e preparo un pasto biologico', confessa la star del cinema. Jodie Foster e la dieta sana e bilanciata: la ...Lo ha detto l'azzurro del, Oscar Reyes (Esercito), campione continentale a Yerevan e iridato a Riyad nella categoria degli 81 kg, che non è presente nel programma della pesistica ...Sarà un Santo Stefano in pedana per tutti gli amanti di sollevamento pesi. Martedì 26 dicembre infatti saranno trasmessi su RAI Sport+HD (canale 58 del telecomando) i Campionati Italiani 2023, rassegn ...È arrivato il regalo di Natale per le Federazioni sportive: 315 milioni in cassa. Festeggiano soprattutto atletica, tennis, volley, scherma (soddisfatto il presidente Azzi), sollevamento pesi (rialzo ...