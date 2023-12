Snowboard | l' Italia padrona dello slalom parallelo con Bagozza e Dalmasso

Leggi su agi

(Di domenica 24 dicembre 2023) AGI - È grand'all'antivigilia di Natale. Danieleha trionfato nel primodella stagione di Coppa del mondo svoltosi oggi a Davos. L'azzurro in finale ha sconfitto l'austriaco Arvid Auner. Per, 28 anni, altoatesino, si tratta della terza vittoria in carriera, l'ultima era stata quella del 14 gennaio 2020 a Bad Gastein in Austria. Terzo Edwin Coratti, anche lui altoatesino, che nella small final ha battuto l'americano Cody Winters. Tra le donne, seconda Luciabattuta in finale solo dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister per appena 29 centesimi. Terza l'austriaca Sabine Schoeffmann. Si trattastesso podiogigante ...