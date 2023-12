Sinner Days su Sky Sport | 48 ore di programmazione dedicate al tennista per rivivere le imprese del 2023

(Di domenica 24 dicembre 2023) Jannikè stato uno dei grandi protagonisti della stagione per loitaliano: numero 4 al mondo, finalista alle ATP Finals, semifinalista a Wimbledon, trascinatore dell’Italia in Coppa Davis. Skydedica due giornate speciali alaltoatesino. Martedì 26 e venerdì 29 dicembre saranno “” su SkyTennis, con ben 48 ore dial campione azzurro. Sarà possibiletutta la sua fantastica stagione nello speciale “Un anno di”, con i migliori highlights del, il film della vittoria in Coppa Davis (“Davis, l’impresa azzurra”) e quello delle Finals(“The insider:alle ...

...ispira simpatia immediata, quasi epidermica per quella vaga somiglianza con Ricky Cunningham (interpretato dal regista Ron Howard , protagonista agli albori della serie di culto Happy) ......ispira simpatia immediata, quasi epidermica per quella vaga somiglianza con Ricky Cunningham (interpretato dal regista Ron Howard , protagonista agli albori della serie di culto Happy) ...Sky Sport dedica due giornate speciali al tennista altoatesino. Martedì 26 e venerdì 29 dicembre saranno “Sinner Days” su Sky Sport Tennis, con ben 48 ore di programmazione dedicate al campione ...Jannik Sinner è uno dei personaggi sportivi italiani dell'anno. Non ci sono dubbi. Le imprese, le vittorie del campione azzurro hanno tenuto incollati milioni di persone e (ri)acceso le passione per i ...