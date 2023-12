Sicilia | morte Mimmo Presti | Musumeci ' Sua vita sia da esempio per i giovani'

(Di domenica 24 dicembre 2023) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "La scomparsa dipriva la Comunità della Destra acese ed etnea di uno degli ultimi superstiti di quella generazione (da Cristoforo Filetti a Paolo Tringali) che dal Dopoguerra non si è mai arresa. Umanista di vasta cultura, dirigente scolastico stimato, esponente del Msi e di An, sindaco di Aci Sant'Antonio e senatore della Repubblica,è stato limpidodi coerenza ideale. Anche il suo ultimo messaggio, inoltratomi ieri, è improntato ad affetto e stima. Sentimenti sempre da me ricambiati. La suaed il suo impegno siano daai nostri. Buon viaggio caro!". Lo scrive su Facebook il ministro

