Sicilia amara per il GG Team Wear Benevento 5 | ko contro il Melilli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper il GG5 uscito sconfitto (4-0) dal «PalaVillasmundo» dove ad imporsi sono stati i padroni di casa del. Tante, però, le attenuanti per mister Centonze, costretto a fare i conti con le importanti assenze di Arvonio, Milucci e De Crescenzo, tutti e tre fuori dai giochi dovendo scontare un turno di squalifica. Nonostante i presupposti non certo dei migliori e con Imparato in campo in non perfette condizioni fisiche, i giallorossi hanno disputato una buona gara subendo un passivo bugiardo per quanto si è visto durante l’arco del match che ha visto i sanniti colpire anche quattro volte i legni. Il punteggio si è sbloccato al 6’ quando Bocci ha girato in fondo al sacco un assist di Gianino. La reazione del ...