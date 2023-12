Si rischia di avere un' idea pagana di Dio | Papa | l' appello alla Messa della notte di Natale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) "Fratelli e sorelle, stapossiamo chiederci: noi in che Dio crediamo? Nel Dio dell'incarnazione o in quelloprestazione? Sì, perché c'è il rischio di vivere ilavendo in testa un'di Dio, come se fosse un padrone potente che sta in cielo; un dio che si sposa con il potere, con il successo mondano e con l'idolatria del consumismo. Sempre torna l'immagine falsa di un dio distaccato e permaloso, che si comporta bene coi buoni e si adira coi cattivi; di un dio fatto a nostra immagine, utile solo a risolverci i problemi e a toglierci i mali. Lui, invece, non usa la bacchetta magica, non è il dio commerciale del “tutto e subito”; non ci salva premendo un bottone, ma si fa vicino per cambiare la realtà dal di dentro. Eppure, quanto è radicata in noi l'mondana ...