Serve un piano italiano per l’Indo Pacifico Parla Craxi

(Di domenica 24 dicembre 2023) La crisi in Mar Rosso ci riguarda da vicino. Proprio ieri, dall’area Sud, sono stati lanciati due missili Houthi che tuttavia non avrebbero colpito alcune navi. Ma l’area è in subbuglio e l’Italia, in questo contesto, “è fondamentale che partecipi alle politiche di messa in sicurezza dell’area”. A dirlo è Stefania, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, che in questa conversazione con Formiche.net allarga lo sguardo sulle principali sfide che, in politica estera, attendono l’esecutivo da qui al prossimo futuro. Quale ruolo può avere l’Italia nella crisi del Mar Rosso? Gli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso rappresentano una seria minaccia che pesa sui traffici e sul commercio internazionale, e di conseguenza sugli interessi stessi di un Paese come il nostro così profondamente legato al trasporto via ...