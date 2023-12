Serie C 2023 2024 | la Fermana frena il Pescara | colpi esterni per Potenza e Cerignola

(Di domenica 24 dicembre 2023) Si è chiusa con una sorpresa la 19^ giornata diper quanto riguarda il girone B. Ilè stato infatti fermato tra le mura amiche sull’1-1 dalla. Gli abruzzesi avevano sbloccato la gara al 60? con Vergani, ma in pieno recupero sono stati raggiunti da Grassi, che a 3? dal suo ingresso in campo ha trovato la via del gol. Ilfallisce così l’aggancio al secondo posto, mentre laottiene il quarto risultato utile consecutivo e continua a risalire la china, seppur ancora ultima. RISULTATI E CLASSIFICHE Due successi di misura invece nel girone C, dove sorridono Audace. I pugliesi hanno centrato la seconda vittoria di fila, espugnando il campo del Giugliano grazie a una rete di ...

La Roma torna a vincere, batte 2 - 0 il Napoli (che chiude in nove) e lo sorpassa al 6° posto. L'MVP è Pellegrini, autore del vantaggio da subentrato. L'unica insufficienza tra i giallorossi è per ...ROMA - Il 17° turno diA si chiude con la vittoria della Roma nel big match contro il Napoli. Conquista tre punti preziosi in chiave Champions Mourinho che riscatta il ko contro il Bologna battendo per 2 - 0 i ...Quinto ko per i New Flying Balls Ozzano, che cominciano bene la sfida contro la Liofilchem Roseto, salvo perdere le distanze già nel secondo quarto: 54-73. Coach Conti opta per ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Roma vince 2-0 la sfida all'Olimpico con il Napoli che chiude la 17/a giornata di campionato, sfruttando la superiorità numerica goduta dopo l'espulsione di Politano al 21' ...