Serie A | salta una panchina pesante | il tecnico esonerato dopo l' ultimo k o interno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Marco Ramondino è statodall'incarico di primo allenatore della Bertram Derthona, club dellaA UnipolSai in LBA. L'esonero è arrivatola sconfitta interna di ieri sera contro la Nutribullet Treviso, 68-82 il finale.Lo comunica ufficialmente la società in una nota di...

La Juventus è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto ed il principale protagonista è Massimiliano Allegri . I bianconeri sono reduci ... (calcioweb.eu)

In Serie C, dopo 4 sconfitte di fila, il Monopoli ha esonerato l'allenatore Francesco Tomei. In pole position per la panchina c'è... (calciomercato)

Calcio 2023 - 2024C Girone A Squadra Giana Erminio La 19ª giornata si è giocata al Voltini di Crema, dove ... Artioli calcia in area, Zacchie tocca il pallone, fallo sul portiere. Al ...Nella 17ª giornata diA, la Juve ottiene una vittoria preziosissima per 1 - 2 a Frosinone. Nel recupero, il tencico bianconero Massimiliano Allegri dà vita a un vero e proprio show in panchina. Guarda il video ...SERIE A - Prosegue l'emergenza infortuni in casa rossonera: il difensore centrale inglese, infortunatosi nel corso della ripresa a Salerno, si è sottoposto a una serie di esami strumentali che hanno ...Si va al riposo sul'1 a 0 per la Buldog. Il secondo tempo parte male per i ragazzi di Mr Bottacini, al 3' Sabatinelli salta Beltrami e trafigge Masetti dal limite dell'area. Il Russi cerca di ...