Serie A | Roma - Napoli 2 - 0

Latorna a vincere, batte 2 - 0 il Napoli (che chiude in nove) e lo sorpassa al 6° posto. L'MVP è Pellegrini, autore del vantaggio da subentrato. L'unica insufficienza tra i giallorossi è per ...- Il 17° turno diA si chiude con la vittoria dellanel big match contro il Napoli. Conquista tre punti preziosi in chiave Champions Mourinho che riscatta il ko contro il Bologna ...Quinto ko per i New Flying Balls Ozzano, che cominciano bene la sfida contro la Liofilchem Roseto, salvo perdere le distanze già nel secondo quarto: 54-73. Coach Conti opta per uno starting five ...Meret 6,5 - Bravo ad andare sull'intenzione di Bove, cosa che gli permette di compiere un grande intervento sulla prima palla-gol della Roma. Si ripete nella ripresa sullo scavetto di Lukaku. Se il ...