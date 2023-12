Serie A | gli squalificati dopo la 17ª giornata | chiusa una Curva e Napoli in emergenza

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorila 17ªdel campionato diA. Continua il testa a testa tra Inter e Juventus, reduci dalle vittorie rispettivamente contro Frosinone e Lecce. Non si ferma la marcia del Bologna, in grado di vincere lo scontro Champions League contro l’Atalanta. Torna al successo la Roma: lo scontro per le zone alte della classifica contro ilsi è concluso sul risultato di 2-0. Continua il momento negativo del Milan, fermato sul 2-2 dalla Salernitana. Vittoria in trasferta del Genoa contro il Sassuolo e della Fiorentina a Monza.A, gliIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della ...