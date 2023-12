Serie A | Giudice Sportivo 17ª giornata | problema per Calhanoglu

Commenta per primo Due giornate di squalifica a Lameck Banda , una sola a Matteo Politano . Sono alcune delle decisioni delSportivo dopo la 17ª giornata diA : in tutto sono nove i giocatori fermati per il prossimo turno di campionato. Chiusa per due giornate la Curva Sud Inferiore del Verona per cori ...La curva sud dell'Hellas Verona resterà chiusa per due turni di campionato dopo i cori razzisti rivolti al centrocampista del Cagliari, Antoine Makoumbou. ' Ilsportivo, considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i ...L'Hellas Verona dovrà dunque fare a meno della parte più calda del proprio pubblico per le gare al Bentegodi contro Salernitana ed Empoli. Due match delicatissima nella corsa salvezza. Grazie ai tre ...La Curva Sud inferiore dello stadio Bentegodi rimarrà vuota per due turni: lo ha comunicato poco fa il giudice sportivo, che ha inflitto la chiusura del settore dello stadio veronese a ...