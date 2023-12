Serie A | esplode il Bologna di Thiago Motta Serie A | “Non sbagliano mai…”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 dicembre 2023) 2023-12-20 12:54:29 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: BOlonia è una città di calcio, atmosfera universitaria, buona gastronomia e tanta storia. Là, in Emilia Romagna, all’ombra delle superstiti torri degli Asinelli e della Garisenda, Torna a splendere una storica del ‘Calcio’: il. Campione di sette ‘Scudetti’ (l’ultimo negli anni ’60, contro la ‘Grande Inter’ di Helenio Herrera in uno storico ‘spareggio’) e ospite di uno stadio iconico come il Renato Dall’Ara, con la sua torre della Maratona che orgogliosamente presiede. I rossoblù praticano uno degli stili più belli dell’attualeA. E sono quarti. Voglio dire, funziona. Sognano dalla ‘zona Champions’ di tornare in Europa per la prima volta dal 2002 (quando giocavano ...