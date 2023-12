Serie A | ascolti Dazn diciassettesima giornata | quasi 4 milioni e mezzo | Roma-Napoli partita più vista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ladel campionato diA 2023/2024 ha fatto registrare suquattrodi spettatori. Unaparticolare, così come sarà quella della settimana prossima, giocata tra venerdì e sabato visto che la domenica èdi vigilia sia di Natale che poi di Capodanno. Numeri al ribasso rispetto alle scorse giornate diA: lapiùè statache ha fatto registrare 1.292.488 spettatori. Da segnalare che Monza-Fiorentina, Bologna-Atalanta e Inter-Lecce erano trasmesse anche su Sky quindi non erano esclusiva. Di seguito tutti i dati. GLI ...

Insomma una trama intricata che intrattiene il pubblico, glisono in effetti altissimo, così come l'attenzione per tutti gli attori che hanno preso parte al progetto. Fra questi c'è Sibel ...tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Grande Fratello 2023. Auditel ieri sera, 23 ... Su Rai 2: FBI , latv che racconta le vicende della squadra dell'Ufficio del Federal Bureau of ...Ballando con le stelle fa il pieno di ascolti: la finale di ieri sera, sabato 23 dicembre, ha trionfato con oltre 3 milioni di spettatori. Ballando trionfa nel prime time chiudendo ...Che boom la finale di Ballando con le stelle: lo show di Rai 1 disintegra il Grande Fratello che incassa ascolti FLOP anche il 23 dicembre 2023. Vediamo quindi tutti i dati di ascolto per la serata di ...