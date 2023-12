Seria A | curva del Verona chiusa per razzismo

(Di domenica 24 dicembre 2023) LaSud Inferiore dello Stadio Marcantonio Bentegodi dirimarrà desolatamente vuota per le prossime due partite casalinghe della squadra gialloblù. Questa decisione, presa dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, segue gli spiacevoli eventi di ieri, durante la partita tra l’Hellase il Cagliari. Al 7? del secondo tempo, un gruppo di tifosi ha intonato cori di discriminazione razziale contro un calciatore del Cagliari, l’episodio ha visto protagonisti circa 1.000 dei 1.900 tifosi veronesi presenti nellaSud Inferiore. Questi atteggiamenti inaccettabili hanno scatenato reazioni forti, compresa quella dell’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, che ha apertamente condannato il comportamento, esprimendo rammarico per gli insulti razzisti rivolti a Makoumbou e sottolineando la ...

... "rigorosa,, con cui abbiamo voluto pensare alle famiglie più povere messe in ginocchio dall'...il ministro Giorgetti ha firmato un patto di stabilità in cui è scritto che dobbiamo avere una...... sebbene anche un semplice brigantino sia in grado di mettervi inin difficoltà dopo aver ... specialmente se consideriamo che ladi apprendimento non è affatto alta e si può scegliere di ...Come ogni anno anche gli ultras di Curva A hanno voluto fare gli auguri a parte della tifoseria: «Il nostro buon Natale va a chi resiste nelle terre bombardate, ai detenuti, a chi firma e a chi sta ...Altro, purtroppo ennesimo, brutto episodio di razzismo contro Napoli.