Sergio Rico rivela | “Il coma? Ho fatto un sogno e… visto mio padre”

"Non vedo l'ora che i medici mi diano un po' più di libertà". ROMA - Sergio Rico sta bene e non vede l'ora di tornare a giocare. A dirlo è stato lo ... (247.libero)

“ Rico rdo solo un sogno . C’erano due strade, andavo in una direzione e vidi mio padre nell’altra. Lo chiamavo ‘papà, papà!’, “Ma non mi ha ... (sportface)

Le parole di, portiere spagnolo del PSG, dopo il brutto infortunio subito dopo una caduta da cavallo, portiere spagnolo del PSG, è tornato a parlare dell'incidente subito a cavallo a Dazn. .Ne ho parlato con amici che si dedicano alla psicologia e quello che mi hanno detto è che non era ancora il mio momento.', a distanza di mesi dal ritorno a casa dopo il coma in seguito a ...Fanno rabbrividire le parole del terzo portiere del Psg SergioRico, il quale ha deciso di raccontare la sua personalissima esperienza in condizione di coma. Come tutti ricorderanno, infatti, lo ...L’artista Sergio Racanati presenta gli esiti della residenza a Campo de Heliantos nella foresta sul Rio Tapajoes: l’intervista ...