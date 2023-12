Scream 7 | il regista abbandona il film | Un lavoro da sogno diventato un incubo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Christopher Landon lascia la regia di7. La notizia arriva dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'abbandono volontario delda parte di Jenna Ortega. IldiVII Christopher Landon hato ufficialmente il progetto. Landon ha lasciato il lungometraggio a coronamento di un periodo tumultuoso per il franchise che ha visto uscire di scena due delle sue protagoniste, Jenna Ortega e Melissa Barrera (licenziata a causa dei suoi post sulla Palestina considerati antisemiti). Landon ha annunciato la notizia su X scrivendo: "Credo che questo sia un momento come un altro per annunciare che ho formalmenteto7 settimane fa. Questo deluderà alcuni e delizierà altri. Era undache si è ...

Ildovette però insistere con la Paramount per averla perché all'epoca l'attrice non aveva ancora interpretato una commedia ed era nota solo per i ruoli daqueen nel cinema horror, tra ...IldiVII Christopher Landon ha abbandonato ufficialmente il progetto. Landon ha lasciato il lungometraggio a coronamento di un periodo tumultuoso per il franchise che ha visto uscire di ...Christopher Landon lascia la regia di Scream 7. La notizia arriva dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l'abbandono volontario del film da parte di Jenna Ortega. Il regista di Scream VII ...Scream VII: Christopher Landon lascia la regia Tramite i social network, a sorpresa, Christopher Landon ha annunciato di aver... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, fest ...