Scream 7 | Christopher Landon lascia la regia | “Un sogno diventato incubo”

(Di domenica 24 dicembre 2023)non dirigerà piùVII; lo ha annunciato lui stesso, con un post su X, chiarendo che la decisione è personale e risale a quasi due mesi fa. Nel suo comunicato,non fornisce le ragioni della scelta, ma esprime rammarico per la fine di un progetto cui teneva molto. Questa è però solo l’ultima delle sfortune che recentemente hanno afflitto la travagliatissima produzione del film; ricordiamo, infatti, che la pellicola ha già perso le sue due protagoniste, le sorelle Carpenter, dopo il licenziamento di Melissa Barrera (Sam) e l’annuncio che Jenna Ortega (Tara) non sarebbe tornata nel cast. Ecco di seguito il post con cuiannuncia ufficialmente la sua uscita dal progetto I guess now is as good a time as any to announce I formally exited7 weeks ...

