Sci alpino | Paris è tornato a ruggire ed ora vuole la coppa Gigante e slalom in grande crisi

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo il bilancio sul settore femminile, adesso è arrivato il momento di quello al maschile. Una prima parte di stagione che si può tranquillamente dividere in due parte nei giudizi: positivo quello dedicato alla velocità, assolutamente negativo quello sulle prove tecniche. In copertina ci finisce ovviamente Dominike la sua strepitosa vittoria in Val Gardena. La Saslong sembrava proprio non essere una pista adatta all’altoatesino, che non ha mai digerito il tracciato ed invece il campione altoatesino ha tirato fuori un capolavoro, che lo può davvero lanciare verso quelladi discesa che gli è sempre mancata in carriera. Le tante cancellazioni di questi mesi portano a dei recuperi nella seconda parte della stagione, da sempre la preferita die poi adesso arriva anche la sua Bormio. La sensazione è quella che il settore ...