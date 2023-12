Sci alpino | Brignone lancia la sfida a Shiffrin | Goggia c’è anche senza vittoria in discesa Il ricambio però dov’è?

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ci si sta avvicinando alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci per lo sci azzurro. Una prima parte di stagione che ha sicuramente avuto in Federicala grande protagonista. Due mesi eccezionali per la valdostana, che addirittura sta cercando di mettersi in competizione con Mikaelaper il trono della classifica generale di Coppa del Mondo. Un’impresa che sembra essere titanica, visto che la statunitense può ottenere punti in quattro specialità (a Federica manca lo slalom), maci vuole provare e sicuramente sta vivendo uno dei suoi migliori momenti della carriera. Sono già tre le vittorie all’attivo pered i podi sono cinque. Il punto più alto è sicuramente la doppietta a Tremblant in gigante, con due vittorie una diversa dall’altra. La prima con grande autorità, confermando la ...