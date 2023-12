Schlein & Co con gli islamici e contro la legge | il vero piano della sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 dicembre 2023) All'antivigilia di Natale glidi Monfalcone sono scesi in piazza per protestareil sindaco che ha chiuso due centri di preghiera abusivi. La, col solito preoccupante riflesso pavloviano, si è ovviamente accodata insieme ai partigiani dell'Anpi e alla Cgil, in nome del multiculturalismo ideologico che è diventato la sua malattia senile. Già, perché schierarsi dalla partecomunità islamica in questo - come in mille altri casi - significa solo manifestarele norme italiane che vietano di adibire a luoghi di culto aree che non rispettano i corretti criteri urbanistici, ed è quindi strumentale pretendere di violare le regole in nome di un'ipocrita difesa del diritto di culto. Peraltro, aglidi Monfalcone era stato offerto da alcuni parroci ...