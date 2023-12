Scatta l’obbligo di assicurazione auto anche per veicoli fermi in garage

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 dicembre 2023) A partire dal 23 dicembre, non esistono più deroghe per l’deia motore, o quasi. Una nuova normativa impone che tutti i mezzi siano assicurati con una polizza per la responsabilità civile,quando non sono in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma si trovano parcheggiati in aree private chiuse. Con il costo dell’sempre più in aumento, questo cambiamento è il risultato di un decreto legislativo che mette in atto una direttiva europea del 2019, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto modifica il Codice delle assicurazioni private, eliminando la possibilità di non assicurare iche non sono in movimento o che si trovano in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce chiaramente che ...